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​الصحفيين: عدم حضور قسم اليمين يرتب عدم الحصول على عضوية النقابة

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مصراوي Masrawy

​الصحفيين: عدم حضور قسم اليمين يرتب عدم الحصول على عضوية النقابة

08:31 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

​الصحفيين: عدم حضور قسم اليمين يرتب عدم الحصول على عضوية النقابة

ارشيفية

القاهرة- أ ش أ:

أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة إقامة حفل الإفطار الجماعي للأسرة الصحفية، وحفل تأدية القسم الصحفي للزملاء الجدد في موعده الخميس الموافق 22 يونيو بمركز شباب الجزيرة.

وقررت هيئة المكتب تقسيط رسوم القيد بحيث يتم سداد 500 جنيه في الوقت الحالي، على أن يتم خصم المبلغ المتبقي من البدل فور إرساله من المالية للنقابة.

وشددت هيئة المكتب، أن الاحتفال ليس به أي مخالفة للقانون أو اللائحة، وأن قسم اليمين شرط واجب لقبول الأعضاء الجدد بالنقابة، وعدم حضور قسم اليمين يترتب عليه عدم الحصول على عضويتها.

وأشارت هيئة المكتب إلى أن مجلس النقابة كان قد وافق بالاجماع على هذا القرار، وذلك لتعذر تنظيم حفل الإفطار بالنقابة، بسبب الإصلاح الشامل لمطعم النقابة، حتي يليق بالجماعة الصحفية

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