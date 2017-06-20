بالصور.. "الإيمان لكفالة الأيتام" بكفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا لـ 3200 طفل

كفر الشيخ - إسلام عمار :

نظمت جمعية الإيمان لكفالة الأيتام بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية دار البر بدولة الإمارات العربية المتحدة، حفل الإفطار الجماعي الرابع عشر على التوالي، لعدد ٣ آلاف طفل يتيم، و٢٠٠ طفل كفيف، بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور طارق عمارة وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومصطفى جاد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة.

بدأ الحفل عقب تناول الإفطار، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وآيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب محمود السيد، وكلمة لمحافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، وسط حضور كبير من أسر الأيتام.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته، أن المحافظة بدأت من الآن، في السعي لخدمة الأيتام، وذوي الإعاقة، تزامنًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون عام ٢٠١٨ عام ذوي الاحتياجات الخاصة .