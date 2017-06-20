صور| السيطرة على حريق في 19 منزلا بسوهاج

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سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، على حريق هائل شب في 19 منزلا بالإضافة إلى حوش بقرية السلماني بمركز البلينا جنوب المحافظة.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، بلاغا بنشوب حريق في منزل السيد عبد الموجود، 70 عاما، مزارع، وامتدت النيران لـ19منزلا، بالإضافة إلى حوش متجاور، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وإخماد النيران ويجري الآن عملية التبريد.

تسبب الحريق في نفوق كميات كبيرة من الماشية، دون خسائر في الأرواح، وتبين أنه بسبب مصدر حراري غير معلوم.

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