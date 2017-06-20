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"معاكسة" تنهي حياة نقاش على يد حداد بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

"معاكسة" تنهي حياة نقاش على يد حداد بالدقهلية

08:15 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي نقاش، اليوم الثلاثاء، مصرعه، بمنطقة كفر البدماص التابعة لمدينة المنصورة، بعد تعدي "حداد" عليه بالضرب وإصابته بمطواة، نتيجة معاكسته (النقاش) زوجته أثناء مرورها بالشارع.

كان اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بورود بلاغ من مستشفى طلخا المركزي، بوصول "محمد ع. ا"، 17سنة، نقاش، وشهرته محمد الدكش، مقيم منطقة كفر البدماص، مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتُوفي عقب وصوله.

انتقل الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان، ومعاونة النقيب كريم عبد الرازق، إلى مكان البلاغ، وبسؤال والد المتوفى، اتهم "محمد ع. س.”، 34 سنة، حداد كريتال، مقيم بمنطقة كفر البدماص والمدرج جنائياً تحت رقم 2259/4/ أ "مخدرات" بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "مطواة"، وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بمعاكسة زوجته، وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية.

تحرّر المحضر رقم 8514/2017 جنح القسم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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