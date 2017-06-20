بالصور.. محافظ الدقهلية يتابع عمليات التصحيح بكنترولات امتحانات الثانوية العامة

الدقهلية- رامي القناوي:

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، كنترولات امتحانات الثانوية العامة لقطاع المنصورة (أ، ب) بمدرستي الأميرية الإعدادية بنين ومدرسة المنصورة الثانوية العسكرية، للاطمئنان على عمليات التصحيح والرصد لامتحانات الثانوية العامة.

وأشاد المحافظ، بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ورقة الإجابة بدءًا من توزيعها داخل لجان الامتحانات حتي وصولها إلى مقر كنترول التصحيح ورصد الدرجات.

وتفقد"الشعراوي"، أقسام الكنترول المختلفة، بداية من استلامه لأوراق الإجابات ومراحل التعامل معها حتى ظهور النتيجة.

واستمع لشرح، من على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن جميع الأعمال والمراحل والإجراءات التي يتم اتخاذها بهذا الشأن، مؤكدًا أن كنترول المنصورة (أ) يختص بلجنة النظام والمراقبة لطلاب محافظات (دمياط، الشرقية، الغربية)، بينما كنترول المنصورة (ب) يختص بطلاب محافظة الدقهلية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس قطاع الدقهلية لامتحانات الثانوية العامة، أن الدقهلية توجد بها أيضا لجنة إدارية لإدارة امتحانات الثانوية العامة في 9 محافظات تشمل (الدقهلية ودمياط والشرقية والغربية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والإسماعلية وبورسعيد).

واشار وكيل الوزارة، الى ان إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في قطاع الدقهلية ما يقرب من 40 ألف طالب وطالبه في 105 لجنه سير امتحانات على مستوى المحافظة.