إغلاق 132 منشأة وإعدام 4034 كيلو أغذية وعصائر بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إغلاق 132 منشأة غذائية بنطاق الدقهلية، لوجود خطر داهم وعدم وجود تراخيص ونقص اشتراطات وإعدام 4034 كيلو أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات لمخالفة المواصفات الصحية.

وأضاف المحافظ، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملات التي شنتها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية على محلات بيع الأغذية والمشروبات واللحوم والأسماك ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم خلال الأسبوع الماضي، بأنه جرى سحب 548 عينة أغذية متنوعة، وتحرير 148 محضرًا، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات، حيث جرى المرور خلال هذه الحملة على عدد 511 منشأة.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار جهود مديرية الصحة في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصًا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون لردع المخالفين.