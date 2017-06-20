وزارة الخارجية تتابع حادث اختطاف وقتل مواطنة مصرية في فيرجينيا
وزارة الخارجية تتابع حادث اختطاف وقتل مواطنة مصرية في فيرجينيا
08:00 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة ال
القاهرة (مصراوي)
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تتابع عبر السفارة المصرية في واشنطن حادث اختطاف ومقتل المواطنة المصرية "نبرة حسين"، مشيرا إلى أن الحادث وقع عندما قام أحد الأشخاص بالسخرية من الضحية وأربعة من صديقاتها أثناء تواجدهن بأحد مطاعم الوجبات السريعة، والذي توجهن إليه عقب أدائهن صلاة التهجد في أحد مساجد فيرجينيا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية في بيان صحفي، أن الجاني قام بتتبع الضحية وصديقاتها عقب خروجهن من المطعم، وقام بضرب الضحية بمضرب بيسبول، وهو يردد عبارات عنصرية ضد المسلمين والعرب، ثم قام باختطاف الضحية في سيارته، حيث عثرت الشرطة على جثتها لاحقا على بعد 5 كيلومترات من مكان الاختطاف.
وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في محيط الحادث، وجاري التحقيق معه للتأكد من ارتكابه الحادث، ولاتزال جثة المواطنة في المستشفى لحين الانتهاء من عملية التشريح وبيان سبب الوفاة.
وأكد أبو زيد، أن السفارة المصرية في واشنطن تواصلت فور علمها بالحادث مع أسرة الضحية والشرطة في إطار متابعة التحقيقات الجارية بشأن الحادث، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية سوف تتابع التحقيقات من أجل التوصل إلى الجاني ومحاسبته.
وفي نهاية تصريحاته، أعرب المتحدث باسم الخارجية، عن خالص التعازي لأسرة الضحية، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته.
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