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رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا لإقرار الموازنة العامة

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مصراوي Masrawy

رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا لإقرار الموازنة العامة

07:46 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا لإقرار الموازنة العامة

على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعاود المجلس الانعقاد غدًا الأربعاء.

ويواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع القانون المقدم من بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017- 2020، وخطة العام المالي الأول 2017- 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017.

ومن المقرر أن يقر المجلس مشروع الموازنة العامة، خلال جلسة غدا.

وكان البرلمان بدأ خلال جلسته اليوم في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة.

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بنقل نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

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