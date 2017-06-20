بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات جديدة

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، حركة محليات محدودة ، شملت ندب شوقي إبراهيم الحفناوي سكرتير حي شرق شبين الكوم نائبًا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم لشئون المدينة، وصليب عزيز حنا نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم لشئون المدينة نائبًا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم لشئون المركز، ووحيد صلاح عبد ربه نائب رئيس مركز ومدينة تلا لشئون المدينة نائب رئيس حي شرق شبين الكوم، وندب إسلام عطيتو مبارك نائب رئيس حي غرب شبين الكوم نائبا لرئيس مركز ومدينة تلا.

وشملت الحركة أيضًا، ندب عماد الدين فؤاد بلاقيطي مهندس زراعي أول بالديوان العام نائبا لرئيس مركز ومدينة أشمون، وصموئيل عادل رزق المدير التنفيذي لمركز الدراسات الوطنية سكرتير لحي شرق شبين الكوم، وخالد إبراهيم النمر نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة رئيسًا لحي العزبة الغربية، وحمدي سليمان الديب مساعد رئيس حي غرب شبين الكوم سكرتيرًا لحي العزبة الغربية، وأسامة الصاوي عمارة، باحث قانوني، أول بحي شرق شبين الكوم نائبا لرئيس حي غرب شبين الكوم، وتكليف روفيدا مدحت شلبي للعمل مديرًا تنفيذيا لمركز الدراسات الوطنية.​.​

وأكد عبد الباسط، أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود قيادات شابة قادرة على التعامل مع معطيات المرحلة، ولهم القدرة على التواصل مع المواطن، منوهًا بأن تطوير الجهاز الإداري يأتي على رأس أولوياته التي يتبناها، ويسعى من خلالها إلى القضاء على الروتين ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات التي تقدم لأبناء المنوفية.