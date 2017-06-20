أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات جديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات جديدة

07:36 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات جديدة

هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، حركة محليات محدودة ، شملت ندب شوقي إبراهيم الحفناوي سكرتير حي شرق شبين الكوم نائبًا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم لشئون المدينة، وصليب عزيز حنا نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم لشئون المدينة نائبًا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم لشئون المركز، ووحيد صلاح عبد ربه نائب رئيس مركز ومدينة تلا لشئون المدينة نائب رئيس حي شرق شبين الكوم، وندب إسلام عطيتو مبارك نائب رئيس حي غرب شبين الكوم نائبا لرئيس مركز ومدينة تلا.

وشملت الحركة أيضًا، ندب عماد الدين فؤاد بلاقيطي مهندس زراعي أول بالديوان العام نائبا لرئيس مركز ومدينة أشمون، وصموئيل عادل رزق المدير التنفيذي لمركز الدراسات الوطنية سكرتير لحي شرق شبين الكوم، وخالد إبراهيم النمر نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة رئيسًا لحي العزبة الغربية، وحمدي سليمان الديب مساعد رئيس حي غرب شبين الكوم سكرتيرًا لحي العزبة الغربية، وأسامة الصاوي عمارة، باحث قانوني، أول بحي شرق شبين الكوم نائبا لرئيس حي غرب شبين الكوم، وتكليف روفيدا مدحت شلبي للعمل مديرًا تنفيذيا لمركز الدراسات الوطنية.​.​

وأكد عبد الباسط، أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود قيادات شابة قادرة على التعامل مع معطيات المرحلة، ولهم القدرة على التواصل مع المواطن، منوهًا بأن تطوير الجهاز الإداري يأتي على رأس أولوياته التي يتبناها، ويسعى من خلالها إلى القضاء على الروتين ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات التي تقدم لأبناء المنوفية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ارتياح بين طلاب

    ارتياح بين طلاب "الثانوية" في السويس والمنوفية لسهولة "الديناميكا"

    أخبار
  • بالصور.. توزيع 4000 كرتونه سلع مُدعّمة على أهالي بركة السبع في المنوفية

    بالصور.. توزيع 4000 كرتونه سلع مُدعّمة على أهالي بركة السبع في المنوفية

    أخبار
  • إصابة مأمور سجن شبين الكوم وسائقه في تصادم ببنها

    إصابة مأمور سجن شبين الكوم وسائقه في تصادم ببنها

    أخبار
  • إحالة ثلاثة أئمة بالمنوفية للتحقيق لتخليهم عن خطبة الجمعة لآخرين

    إحالة ثلاثة أئمة بالمنوفية للتحقيق لتخليهم عن خطبة الجمعة لآخرين

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تقرير..

    تقرير.. "PBS SPORT" كذبة فضائية أم كسر احتكار "beIN Sports"؟

  • في أمريكا.. قصة فتاة مصرية اغتالها شاب بعد صلاة القيام

    في أمريكا.. قصة فتاة مصرية اغتالها شاب بعد صلاة القيامأخبار

  • مصرع فتاة وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط مصعد بعقار في رمسيس

    مصرع فتاة وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط مصعد بعقار في رمسيسأخبار

  • علا غانم تكشف تفاصيل احراج مفيد فوزي لها بلفظ خارج:

    علا غانم تكشف تفاصيل احراج مفيد فوزي لها بلفظ خارج: "كان ممكن أسجنه"فنون

  • مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرام

    مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرامأخبار

  • "الإداري" تقضي بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن "تيران وصنافير"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017

8 الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الاربعاء 16 - 8 - 2017

8 الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الاربعاء 16 - 8 - 2017

السفيرة عزيزة - مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين تحت سن 14 سنة في رياضة التايكوندو

السفيرة عزيزة - مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين تحت سن 14 سنة في رياضة التايكوندو

8 الصبح - آخر أخبار الفن والرياضة والسياسة - حلقة الثلاثاء 15-8-2017

8 الصبح - آخر أخبار الفن والرياضة والسياسة - حلقة الثلاثاء 15-8-2017