أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عبدالعال يرفع الجلسة العامة ويدعو النواب استكمال مناقشة الموازنة غدًا

Google+ Print
عبدالعال يرفع الجلسة العامة ويدعو النواب استكمال مناقشة الموازنة غدًا عبدالعال يرفع الجلسة العامة ويدعو النواب استكمال مناقشة الموازنة غدًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن تعقد غدًا الأربعاء لاستكمال مناقشة الموازنة الجديدة للدولة.

وكان المجلس قد بدأ اليوم الإثنين، فى نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017/2020، وخطة العام المالى الأول 2017/2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2017 / 2018، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وشهدت الجلسة العامة نقد تخفيض موازنة مشروعات الصرف الصحى، وتحويل موازنة قطاع الصحة خدمات المياه والصرف.

و أكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، على أهمية مضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالى 2017/2018، من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتواءم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف المستلزمات والأدوية.

شاهد أيضا

و انتقد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، قيام وزارة التخطيط بتخفيض اعتماد مشروعات الصرف الصحى من 13,7 مليار إلى 9,7 مليار، مستدركًا: "الزرع مدود والناس كلها عندها فيروس سىى، ومرض الكبد الوبائى انتشر بسرعة، عشان نوصل نقول إزاى يحمل الصرف الصحى على الصحة، لا يحمل وزيادة".

وطالب رئيس لجنة الإسكان، من الحكومة بذل مجهود أكبر فى سد عجز الموازنة، محذرًا من ارتفاع الأسعار على حساب المواطن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية