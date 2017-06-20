عبدالعال يرفع الجلسة العامة ويدعو النواب استكمال مناقشة الموازنة غدًا

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رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن تعقد غدًا الأربعاء لاستكمال مناقشة الموازنة الجديدة للدولة.

وكان المجلس قد بدأ اليوم الإثنين، فى نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017/2020، وخطة العام المالى الأول 2017/2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2017 / 2018، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وشهدت الجلسة العامة نقد تخفيض موازنة مشروعات الصرف الصحى، وتحويل موازنة قطاع الصحة خدمات المياه والصرف.

و أكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، على أهمية مضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالى 2017/2018، من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتواءم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.

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و انتقد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، قيام وزارة التخطيط بتخفيض اعتماد مشروعات الصرف الصحى من 13,7 مليار إلى 9,7 مليار، مستدركًا: "الزرع مدود والناس كلها عندها فيروس سىى، ومرض الكبد الوبائى انتشر بسرعة، عشان نوصل نقول إزاى يحمل الصرف الصحى على الصحة، لا يحمل وزيادة".

وطالب رئيس لجنة الإسكان، من الحكومة بذل مجهود أكبر فى سد عجز الموازنة، محذرًا من ارتفاع الأسعار على حساب المواطن.