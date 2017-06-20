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ضبط 18 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص في إمبابة

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مصراوي Masrawy

ضبط 18 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص في إمبابة

07:25 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

ضبط 18 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص في إمبابة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث إمبابة، اليوم الإثنين، القبض على 3 أشخاص؛ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة إمبابة.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن "كرم م."، 32 عاما، وشهرته "كشري" السابق التهامه في 3 قضايا، و"إبراهيم ك."، 32 عاما، يتاجران في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لهما.

وتمكن محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، ومعاونيه النقيبين محمد مجدي وكريم أبو العباس، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة تاكسي وبحوزتهما 10 طرب حشيش وهاتفي محمول.

كما تم ضبط "علي أ."، 30 عاما، سائق سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزته 8 طرب حشيش وهاتف محمول.

حُرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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