«الكاف» يدعو حسام حسن لحضور ندوة «الكرة الإفريقية وجهتنا»

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كتب:- أنس عبد الغني

وجه رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم دعوة الى حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لحضور الندوة التي يقيمها الـ"كاف" تحت عنوان "الكرة الإفريقية وجهتنا"، والتي ستُعقد يومي 18 و19 من شهر يوليو المقبل، في مركز الرباط الدولي للمؤتمرات بالمغرب.

ومن المقرر أن تقام هذه الندوة والتي ستقام في " المغرب"، وتعد حدث تاريخي هام لرسم مستقبل كرة القدم الإفريقية ، وسيتم خلال الندوة التطرق إلى بعض الموضوعات الهامة ، منها مناقشة التنظيم الأمثل لكأس الأمم الإفريقية من حيث الخصائص الفنية ، وكيفية تطوير كرة القدم الإفريقية بشكل عام.

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وأكد الكاف أنه تمت دعوة حسام حسن لحضور تلك الندوة نظرًا لتاريخه الكبير ورغبتهم في الأعتماد عليه كقيمة كروية فريدة لإثراء هذه الندوة بالمعلومات والبيانات خلال هذا الإجتماع.