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حيثيات حكم إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

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حيثيات حكم إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة حيثيات حكم إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

التحرير

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أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من بإعادة مباراة ومصر المقاصة، وإلغاء قرار اتحاد الكرة بفرض عقوبة عليه بـ 200 ألف جنيه.

وقالت المحكمة إن الاتحاد المصرى لكرة القدم قام بتأجيل المبارة عن الموعد المقرر بالمسابقة الدورى العام، ولم يقدم ثمة مستند يفيد الأسباب التى دعت لتأجيل هذه المباراة.

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وأضافت أن ما اقترفه الاتحاد المصرى بشأن التأجيل يكون قد خالف الصواب، ويحل النادى المذكور من ثمة الإلزام بالذهاب إلى المباراة فى غير الموعد المحدد لها، وهو ما يجعل قرار لجنة المسابقات المعتمد باعتبار فريق نادى الزمالك مهزوم صفر - 2 لصالح نادى المقاصة توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وخصم ثلاث نقاط من رصيده فى نهاية المموسم يكون صدر مخالفًا لأحكام القانون، ويعد مسلك الجهة الإدارية المختصة بالسلبى من الامتناع عن التدخل لإعلان بطلان هذا القرار قد جاء مخالف للقانون ما يرجح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه المستعجل والموضوعى، فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ، القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإقامة هذه المباراة ضمن الفريقين ووقف العقوبات المفروضة على نادى الزمالك.

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التحرير

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