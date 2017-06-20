في مثل هذا اليوم.. كوابيس سيب ماير مستمرة بسبب «بانينكا»

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شهدت البطولات الكبرى على مدار التاريخ تنفيذ العديد من ركلات الجزاء المثيرة، ولكن ستبقى ضربة الجزاء التي نفذها أنطونين بانينكا في نهائي يورو 1976 هي الأشهر على الإطلاق، وهي الركلة التي نفذت في مثل هذا اليوم وتحديدًا 20 يونيو من عام 1976.

وانتهى نهائي يورو 1976 الذي أقيم في مدينة بليجراد في يوغسلافيا سابقًا بالتعادل الإيجابي بين ألمانيا الغربية وتشيكوسلوفاكيا سابقًا بنتيجة 2-2، ففي كل مرة يتقدم فيها منتخب تشيكوسلوفاكيا في النتيجة يتمكن أبطال العالم حينها من معادلة النتيجة وكان الهدف الثاني لألمانيا الغربية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمتها تشيكوسلوفاكيا لصالحها بنتيجة 5-3 بفضل ضربة الجزاء الشهيرة التي نفذها بانينكا وحملت اسمه منذ ذلك الحين.

قصة ضربة الجزاء

حرص بانينكا قبل منافسات يورو 1976 بعامين عقب كل حصة تدريبية على التدرب مع حراس المرمى على تنفيذ ركلات الجزاء والمنافسة على قطعة من الشوكولاتة أو زجاجة من الخمر للفائز، وكانت تشيكوسلوفاكيا تتمتع بحراس مرمى مميزين للغاية لذا كانت مهمة بانينكا صعبة دائمًا في الفوز بالمسابقة الخاصة التي يبرمها معهم.

وأتى على ذهن بانينكا فكرة مميزة للغاية لخداع حارس المرمى وهي التأخر في تنفيذ الركلة ومن ثم تسديدها ببساطة شديدة من فوقه في منتصف المرمى، حينها سيكون الحارس اختار زاوية وألقى نفسه فيها بالفعل وسيكون من الصعب عليه تدارك الأمر والعودة لمنتصف المرمى من جديد، وكان هذا هو أساس فلسفة الفكرة.

وبدأ بانينكا في التدرب على تنفيذ الفكرة وربح الكثير من الرهانات في التدريبات لنجاح الفلسفة وبدأ في اعتمادها أيضًا في المباريات الودية إلى جانب بعض المباريات في الدوري المحلي حتى أجادها تمامًا.

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وكان بانينكا على علم تام بأن ركلات الترجيح سيتم اللجوء إليها في اليورو ومن الممكن لمنتخب بلاده أن يواجه أي من هولندا أو ألمانيا الغربية أو يوغسلافيا وهي منتخبات قوية للغاية، لذا كان على بانينكا الاستعداد جيدًأ لمواجهتهم.

وفي المباراة النهائية لليورو وأمام ألمانيا الغربية، أيقن بانينكا الذي أسندت إليه مهمة تنفيذ ركلة الجزاء الأخيرة من المباراة، أن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق في تسجيل ركلة جزاء بشباك حارس كبير بقيمة سيب ماير، لذا لم يجد أفضل من تنفيذ فلسفته الخاصة للتغلب عليه، حيث من الصعب للغاية على حارس مرمى في نهائي بطولة كبرى بحجم اليورو وفي أخر ركلة ترجيح أن يقف مكانه، لذا كان واثقًا تمامًا من النجاح خاصة أنه سددها قبل النهائي 4 أو 5 مرات بنجاح.

وبالفعل قفز ماير إلى الجهة اليسرى من المرمى وسجل بانينكا الكرة وأهدى منتخب بلاده أول لقب في تاريخهم في بطولة اليورو بل واللقب الوحيد لتشيكوسلوفاكيا ووريثثها الشرعية فيما بعد منتخب التشيك.

كوابيس سيب ماير

يرى بانينكا أن سيب ماير لم يتقبل أن تسكن شباكه هدف بهذا الشكل بعد وربما لا يحب أن يسمع اسمه حتى اليوم بسبب ذلك الهدف الشهير، وأكد بانينكا بأنه لم يكن يرغب في أن يتسبب في إحراج لماير وأن يجعله مصدر للسخرية، إلا أنه رأى بأن تلك الطريقة على الرغم من بساطتها إلا أنها الطريقة الوحيدة المضمونة للنجاح.

الفخر الشديد

أعرب بانينكا عن فخره الشديد وسعادته الكبيرة بأن يكون صاحب فكرة تلك التسديدة خاصة عندما يجد لاعبين عظماء في العالم مثل زلاتان إبراهيموفيتش وفرانشيسكو توتي وسيرجيو راموس وزين الدين زيدان ينفذون ركلات الجزاء بتلك الطريقة.