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بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية

06:51 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الخدمات الأمنية الموجودة على المنشآت المهمة، والحيوية، والشرطية.

وتضمنت الجولة التفقدية لمدير الأمن، المرور على مجمع المحاكم، وإدارتي الحماية المدنية، والمرور، وكنيسة العذراء مريم بسخا، وكمين القرضا، وكمين متبول المتحرك.

ووجه "مسلم"، القوات الأمنية، المتمركزة في المنشآت التي تفقدها، بالتعامل الحاسم مع أي صورة من صور الخروج عن القانون، والحفاظ على أمن القوات، واحترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين.

جاء ذلك للوقوف على مدى يقظة القوات الأمنية، لمواجهة المستجدات، في ظل حالة الاستعداد القصوى لوزارة الداخلية، لتحقيق السيطرة الأمنية، وملاحقة الخارجين عن القانون.

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