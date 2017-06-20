بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية
06:51 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شاطئ العجمي استعدادًا لموسم الصيف
كفر الشيخ - إسلام عمار:
تفقد اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الخدمات الأمنية الموجودة على المنشآت المهمة، والحيوية، والشرطية.
وتضمنت الجولة التفقدية لمدير الأمن، المرور على مجمع المحاكم، وإدارتي الحماية المدنية، والمرور، وكنيسة العذراء مريم بسخا، وكمين القرضا، وكمين متبول المتحرك.
ووجه "مسلم"، القوات الأمنية، المتمركزة في المنشآت التي تفقدها، بالتعامل الحاسم مع أي صورة من صور الخروج عن القانون، والحفاظ على أمن القوات، واحترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين.
جاء ذلك للوقوف على مدى يقظة القوات الأمنية، لمواجهة المستجدات، في ظل حالة الاستعداد القصوى لوزارة الداخلية، لتحقيق السيطرة الأمنية، وملاحقة الخارجين عن القانون.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مذكرة بحالة غش جماعي داخل لجنة امتحان "الديناميكا" بكفر الشيخ
-
بالأسماء.. حبس 17 متهمًا بالدعوة للتظاهر في كفر الشيخ
-
برلماني من كفر الشيخ: نقل عيادة التأمين الصحي للمركز الطبي بدسوق
-
حريق يلتهم محتويات مصنع عوادم صوف بكفر الشيخ
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق اللاعب "كهربا" بالقتل العمدأخبار
-
علا غانم تكشف تفاصيل احراج مفيد فوزي لها بلفظ خارج: "كان ممكن أسجنه"فنون
-
ظافر العابدين يتسبب في دخول سيدة مصرية المستشفى.. والسببفنون
-
بالصور.. 10 محطات فارقة في أزمة العقار المائل بالإسكندريةأخبار
-
"الإداري" تقضي بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بشأن "تيران وصنافير"أخبار
-
بالصور- عمال بحقل "ظهر" غرب بورسعيد يعتصمون بسبب "اجازة العيد"أخبار