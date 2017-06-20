20 أغسطس.. الحكم على شقيق "كهربا" في جريمة قتل عمد

كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة فتحي عبد المنعم وشهرته "فتحى كهربا" لاعب شقيق محمود كهربا، لاعب الزمالك، المتهم الأول بقضية قتل عمد والشروع في قتل في مشاجرة بمصر القديمة، لجلسة 20 أغسطس للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

والمتهم لعب من قبل للنادي الأهلي ونادي إنبي وهو معار الآن لنادي الشمس.

وقال دفاع فتحي كهربا، إن شهود الإثبات في القضية تعمدوا اتهام موكله بالقتل العمد لابتزازه فقط.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة واستعمال العنف من قبل المجنى عليهم: وهم محمد فرحات عبد الوهاب ومحمد حسين أنور وأحمد شحاتة السيد وقاطني منطقة مصر القديمة، بإطلاقهم وابلا من النيران مما بث الرعب في أنفسهم وتسبب في رعبهم قاصدين من ذلك تعريض حياتهم للخطر

وأكدت النيابة خلال تحقيقاتها أن المتهمين حملوا أسلحة نارية بها ذخيرة، نتج عنها جريمة قتل محمد فرحات عبد الوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار.