إيران تعتقل 40 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش

طهران (أ ش أ)

ألقت السلطات الإيرانية القبض على 40 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" في ولاية أذربيجان الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر) اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن النائب البرلماني نادر كازبور قوله : إن السلطات شنت عدة حملات ضمت مدن بيرانشهر وسرداشت ومهاباد وتاكاب، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية هي التي نفذت حملة المداهمات وعثرت خلالها على أسلحة وذخائر بكميات مختلفة.

وأضاف النائب البرلماني : إن الجهات المختصة تحقق حاليا حول ما إذا كان للموقوفين ارتباطات بجهات خارجية.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت في أوائل الشهر الجاري العشرات من المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، وتأتي هذه الحملات الأمنية بعد تعرض طهران لاعتداءين إرهابيين استهدفا مجلس الشورى الإيراني ومرقد الخميني في السابع من الشهر الجارى

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