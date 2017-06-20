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فيديو| شعبة الملابس: لا نية لزيادة الأسعار قبل عيد الفطر

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فيديو| شعبة الملابس: لا نية لزيادة الأسعار قبل عيد الفطر فيديو| شعبة الملابس: لا نية لزيادة الأسعار قبل عيد الفطر

التحرير

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قال يحيى زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصري لا يحتمل زيادة في الأسعار خلال الفترة الحالية بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وأضاف زنانيري، خلال حديثه لقناة "أون لايف": "الزيادة بأسعار الملابس المستوردة وصلت لـ1500%، و700% بأسعار المنتج المحلي"، موضحا أن البضائع الصيفي معروضة في الأسواق وليس هناك أي نية لزيادة الأسعار قبل عيد الفطر.

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وتابع: "مع بداية رمضان كان هناك ركود شديد في الأسواق ونسبة المبيعات لم تتعد الـ 10%"، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحاد في الملابس هو قرار تعويم الجنيه.

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التحرير

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