علاء عابد: خسائر فادحة بهيئة النقل تصل لمليارات

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شدد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على ضرورة الالتزام بنص الدستور فيما يخص استحقاق الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة والنسب المقدرة به، مطالبا بضرورة كشف النقاب عن المبالغ التى يتم تخصيصها كل عام لتنمية محافظات الصعيد، مع تشديد الرقابة على الجمارك.

وأعلن عابد، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، مشيرًا إلى بعض الملاحظات عليها وتم عقد اجتماع مع وزير المالية للرد على هذه الاستفسارات وكما يوجد بها سلبيات يوجد بها أيضا إيجابيات.

وأوضح عابد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة، أن الهدف الأساسى هو أن يشعر المواطن بان هناك فرق بين موازنة العام الحالى والعام الماضى وألا يقتصر الأمر على أرقام فقط، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأصول المالية غير المستغلة التى يجب أن تضعها الحكومة فى حساباتها حال وضع الموازنة العامة للدولة.

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وأكد أن هيئة النقل تحقق خسائر فادحة كل عام تصل للمليارات ولابد من الوقوف على هذا الأمر، بالإضافة إلى هيئة الإذاعة والتليفزيون التى يوجد العديد من المنافذ الإعلامية التى تقدم الخدمة البديلة، وأن الهيئة لم تصل لمستوى الخدمة الإعلامية الجيدة، منتقدا وجود 11 ألف موظف أمن بالهيئة يتقاضون مليارات الجنيهات كل عام نظير حراستهم للمبنى.