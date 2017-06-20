مدير «المجالس الطبية»: تغير سعر صرف العملة تسبب في خلل العلاج على نفقة الدولة

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عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة طلبى إحاطة؛ الأول مقدم من النائب أحمد عبد اللطيف، بشأن عدم كفاية المبلغ المقرر لقرارات العلاج على نفقة الدولة، والثانى مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن رفض بعض المستشفيات تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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في المقابل، حضر الاجتماع من الجانب التنفيذى، الدكتور تامر حامد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية، ممثلًا عن الحكومة، وأوضح أن الوزارة تسعى دائمًا لتلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية للمواطنين، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة أحد أولويات الوزارة و أن الخلل الذى لحق بقيمة العلاج على نفقة الدولة جاء نتيجة التغير فى سعر صرف العملة الأجنبية، والذى أدى بدوره إلى تغيير مطرد فى أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.