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مدير «المجالس الطبية»: تغير سعر صرف العملة تسبب في خلل العلاج على نفقة الدولة

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مدير «المجالس الطبية»: تغير سعر صرف العملة تسبب في خلل العلاج على نفقة الدولة مدير «المجالس الطبية»: تغير سعر صرف العملة تسبب في خلل العلاج على نفقة الدولة

التحرير

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عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة طلبى إحاطة؛ الأول مقدم من النائب أحمد عبد اللطيف، بشأن عدم كفاية المبلغ المقرر  لقرارات العلاج على نفقة الدولة، والثانى مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن رفض بعض المستشفيات تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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في المقابل، حضر الاجتماع من الجانب التنفيذى، الدكتور تامر حامد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية، ممثلًا عن ، وأوضح أن الوزارة تسعى دائمًا لتلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية للمواطنين، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة أحد  أولويات الوزارة و أن الخلل الذى لحق بقيمة العلاج على نفقة الدولة جاء نتيجة التغير فى سعر صرف العملة الأجنبية، والذى أدى بدوره إلى تغيير مطرد فى الأدوية والمستلزمات الطبية. 

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التحرير

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