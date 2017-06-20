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التعليم: 54% نسبة نجاح الدبلومات نظام 3 سنوات.. و79% لـ5 سنوات

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التعليم: 54% نسبة نجاح الدبلومات نظام 3 سنوات.. و79% لـ5 سنوات التعليم: 54% نسبة نجاح الدبلومات نظام 3 سنوات.. و79% لـ5 سنوات

التحرير

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قال اللواء محمد الحلواني، رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات انتهت من تجميع نتيجة الدبلومات الفنية، استعدادًا لعرضها على الوزير لاعتمادها. 

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وأكد "الحلواني" في تصريحات صحفية له اليوم، أن نسبة النجاح في الدبلوم التجاري نظام الـ 3 سنوات بلغت 53.17%، وبلغت نسبة النجاح فى الدبلوم الفندقى 75.48%، وبلغت نسبة النجاح في الدبلوم الزراعي 35.83% ، وبلغت نسبة النجاح في الدبلوم الصناعي 58.71% ، مشيرًا إلى أن النسبة العامة للنجاح بلغت 54.49% .
 
وقال الحلوانى، إنه بالنسبة للتعليم المزدوج ، فقد بلغت النسبة في التجارى 78.82% ، وبلغت نسبة النجاح فى الزراعي 55.98%، وبلغت نسبة النجاح في الصناعى 88.54% ، بإجمالى 13 .84% .
 
وأضاف أنه بالنسبة للتعليم الفني المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح فى الفندقى 87.50% ، وبلغت نسبة النجاح فى الزراعى 31.97%، وبلغت نسبة النجاح فى الصناعى 28.18% .
 
وبالنسبة لدبلوم التعليم الفنى نظام الخمس سنوات، أشار إلى أنه بلغت نسبة النجاح فى التجاري 77.73% ، وبلغت نسبة النجاح فى الفندقى 62.23%، وبلغت نسبة النجاح في اصناعي 87.51% ، مشيراً الى  ان النسبة العامة تبلغ79.49%.

 

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