الأوقاف: السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات المديريات بـ"ليلة القدر"
الأوقاف: السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات المديريات بـ"ليلة القدر"
06:22 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
ارشيفية
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب المحافظين لحضور احتفالاتها بليلة القدر كلاً في محافظته.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الأربعاء، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
ووجهت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بخالص التهنئة بهذه الليلة المباركة والشكر الجزيل له على هذه الإنابة الكريمة.
وسيكرم السيسي، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي عقدتها الوزارة خلال شهر أبريل الماضي.
وأكدت الوزارة، على جميع مديري المديريات التواصل والتنسيق مع المحافظين بشأن إقامة الاحتفال بليلة القدر، سائلة الله عز وجل أن يجعله احتفالا مباركا على مصر وأهلها والبشرية جمعاء .
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