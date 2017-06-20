مصلحة الضرائب تخاطب "المحامين" لتفعيل بروتوكول القيمة المضافة

كتبت - هاجر حسني:

قالت نقابة المحامين، إن مصلحة الضرائب أرسلت خطابًا إلى سامح عاشور نقيب المحامين، يتضمن مخاطبات وزير المالية عمرو الجارحي، لكل من وزير العدل، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس الدولة، بشأن تفعيل بروتوكول القيمة المضافة الموقع بين الضرائب والنقابة.

وذكر وزير المالية، بحسب بيان النقابة، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل لبروتوكول بين مصلحة الضرائب، ونقابة المحامين، كان الهدف منه هو تسهيل وتيسير العمل على تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 الذي ورد بالجدول المرفق له البند رقم 12 (الخدمات المهنية والاستشارية)، والتي تندرج بها أعمال المحامين بالمحاكم والنيابات وكافة الأنشطة الأخرى.

وطالب الجارحي، بتحصيل الضريبة وفقًا للفئات الموضحة بالبروتوكول الموقع مع النقابة، عن طريق قسائم تحصيل يحررها قلم كتاب محاكم مصر بمختلف درجاتها وأنواعها سواء كانت بولاية القضاء العادي، أو أي محاكم خاصة أو استثنائية على أن يكون ذلك عند قيد الدعوى وتوريدها للمصلحة بصفة دورية على النموذج المقترح من مصلحة الضرائب المصرية.

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