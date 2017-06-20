الرئاسة الفلسطينية: مشروع الاستيطان الجديد رسالة إسرائيلية لإحباط جهود ترامب
الرئاسة الفلسطينية: مشروع الاستيطان الجديد رسالة إسرائيلية لإحباط جهود ترامب
05:43 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردي
رام الله (أ ش أ)
دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إعلان الحكومة الاسرائيلية بدء العمل ببناء مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاستيطان "جميعه غير شرعي".
واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، هذا الاعلان "تصعيدا خطيرا، ومحاولة لإفشال مساعي الادارة الأمريكية، وإحباط جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأضاف "هذا الاعلان يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، مفادها بأن اسرائيل غير معنية بالجهود الأمريكية، وهي جادة في احباطها كما فعلت مع الادارات السابقة".
وطالب الادارة الأمريكية بالتدخل فورا للحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترامب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أرنولد شوارزنيجر: ترامب ليس أمريكا
-
مصر تزوّد قطاع غزة بالسولار
-
الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله "غير شرعي"
-
ماذا قالت إيفانكا ترامب عن دهس المصلين في لندن؟
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات الثلاثاء "الإفريقي"رياضة
-
اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق اللاعب "كهربا" بالقتل العمدأخبار
-
فرحة قتلتها لعبة.. سر "اللفة الخامسة" في سقوط شاب بـ "ملاهي المهندسين"أخبار
-
بالصور- عمال بحقل "ظهر" غرب بورسعيد يعتصمون بسبب "اجازة العيد"أخبار
-
القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوريأخبار
-
لا تلقِ ماء الترمس بعد الآن.. استخدامات لن تتوقعيها لهفنون