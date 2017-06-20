أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئاسة الفلسطينية: مشروع الاستيطان الجديد رسالة إسرائيلية لإحباط جهود ترامب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئاسة الفلسطينية: مشروع الاستيطان الجديد رسالة إسرائيلية لإحباط جهود

05:43 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

الرئاسة الفلسطينية: مشروع الاستيطان الجديد رسالة إسرائيلية لإحباط جهود ترامب

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردي

رام الله (أ ش أ)

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إعلان الاسرائيلية بدء العمل ببناء مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاستيطان "جميعه غير شرعي".

واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، هذا الاعلان "تصعيدا خطيرا، ومحاولة لإفشال مساعي الادارة الأمريكية، وإحباط جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف "هذا الاعلان يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، مفادها بأن اسرائيل غير معنية بالجهود الأمريكية، وهي جادة في احباطها كما فعلت مع الادارات السابقة".

وطالب الادارة الأمريكية بالتدخل فورا للحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترامب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

هذا المحتوى من

3c881eac30.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أرنولد شوارزنيجر: ترامب ليس أمريكا

    أرنولد شوارزنيجر: ترامب ليس أمريكا

    أخبار
  • مصر تزوّد قطاع غزة بالسولار

    تزوّد قطاع غزة بالسولار

    أخبار
  • الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله

    الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان الإسرائيلي بجميع أشكاله "غير شرعي"

    أخبار
  • ماذا قالت إيفانكا ترامب عن دهس المصلين في لندن؟

    ماذا قالت إيفانكا ترامب عن دهس المصلين في لندن؟

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات الثلاثاء

    بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات الثلاثاء "الإفريقي"

  • اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق اللاعب

    اليوم.. الجنايات تصدر حكمها في اتهام شقيق اللاعب "كهربا" بالقتل العمدأخبار

  • فرحة قتلتها لعبة.. سر

    فرحة قتلتها لعبة.. سر "اللفة الخامسة" في سقوط شاب بـ "ملاهي المهندسين"أخبار

  • بالصور- عمال بحقل

    بالصور- عمال بحقل "ظهر" غرب بورسعيد يعتصمون بسبب "اجازة العيد"أخبار

  • القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري العام

    القضاء يلزم اتحاد الكرة بإعادة مباراة ومصر المقاصة بالدوريأخبار

  • لا تلقِ ماء الترمس بعد الآن.. استخدامات لن تتوقعيها له

    لا تلقِ ماء الترمس بعد الآن.. استخدامات لن تتوقعيها لهفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري