تحقيقات "اللجان النوعية": المتهمون شرعوا في قتل القضاة وزرعوا عبوات بالمحاكم وأقسام الشرطة

كتب – أحمد أبو النجا ومحمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية "اللجان النوعية بالفيوم"، أن المتهمين البالغ عددهم 152 متهمًا، شاركوا في التجمعات والمسيرات المسلحة وأعمال العنف والاغتيالات والتفجيرات بتكليف مباشر من قيادات الجماعة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، فضلا عن مشاركة بعضهم في الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقة رابعة العدوية.

باشر التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، و23 متهما مخلى سبيلهم، و109 متهمين هاربين، حيث أظهرت التحقيقات أنهم ارتكبوا 29 جريمة إرهابية، وتسببوا في وقوع خسائر مادية قيمتها نحو مليون و700 ألف جنيه، وقتلوا 5 أشخاص وشرعوا في قتل 5 آخرين.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين أنشأوا "خلايا عنقودية" ارتكبوا من خلالها جرائمهم الإرهابية، ما بين زرع عبوات ناسفة تستهدف المحاكم والمنشآت الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مثل أقسام الشرطة، والشروع في قتل قضاة لمنعهم من مباشرة القضايا التي تضم عناصر جماعة الإخوان، واغتيال رجال شرطة وأسرهم، وتفجير منشآت البنى التحتية مثل محطات وأبراج كهرباء، واستهداف سيارات نقل الوقود واسطوانات الغاز ومركبات الدوريات الشرطية، وزرع القنابل والعبوات الناسفة بالطرق.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر في وقت سابق، بإحالة 152 متهما في القضية للقضاء العسكري.

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