بعد حكم القضاء الإداري..خبير لوائح يوضح العقوبات التي تنتظر الزمالك

التحرير

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أكد الدكتور محمد فضل الله، استاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، أن نادي الزمالك قد يتعرض لعقوبات مغلظة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حال وصول حكم محكمة القضاء الإداري.

وكانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري، القرار النهائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وحملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية، واختصم مسئولو الزمالك فيها كلا من: وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مدير مديرية الشباب والرياضة لوقف القرار الصادر من اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين، وجاء القرار بقبول الدعوة التي قدمها مسئولي النادي بإعادة المباراة.

وقال استاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات وخبير اللوائح والقوانين الدولية، في تصريحات خاصة لـ «التحرير» : " أنه وفقًا للدستور من حق الزمالك التوجه للمحاكم المدنية، بينما وفقًا للوائح اتحاد الكرة، لايحق له".

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وتابع محمد فضل الله : " كان من المفترض أن يتبع الزمالك الخطوات طبقًا للوائح اتحاد الكرة ويرسل للجنة الإنضباط، لكن توجه للمحاكم المدنية ذلك غير معترف به في الفيفا، خصوصًا في حالة إن كان تظلم الزمالك مبني على شق فني، إنما لو كان تظلم الزمالك على أساس شق إداري نتج عنه تزوير في خطابات من الموظفين فذلك مباح، ويسمح به الفيفا".

واختتم استاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات: " ان الزمالك معرض لتوقيع عقوبة مغلظة، في حال تم ارسال الملف للفيفا ولم يستند خلاله الزمالك على خطأ إداري كما موضح مسبقًا، وأن العقوبة قد تصل لوقف نشاط الزمالك، في حال تصميمه على موقفه أمام الفيفا، لكن في حال عدم تصميمه ستكون العقوبة إنذار أو غرامة مالية أو خصم نقاط ".