المصيلحي: انتهاء موسم توريد القمح بنجاح وسداد 13 مليار جنيه للمزارعين والفلاحين

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، نجاح موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي في شراء 4ر3 مليون طن قمح محلي عالي الجودة بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة منذ فتح باب التوريد فى 15 أبريل الماضى حيث تم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التى بلغت 13 مليار جنيه.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لاول مرة يتم تخزين كامل المحصول في صوامع وهناجر وشون مطورة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المشروع القومي للصوامع والحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.

وأضاف أن الإستعدادات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين في ضوء الملاحظات التي رصدها تقرير لجنة تقصي حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب العام الماضي ساهم بشكل كبير في نجاح موسم التوريد.

وأصدر المصيلحي توجيها وزاريا بإيقاف العمل في كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة للقمح المحلي نظرا لانتهاء الموسم في العديد من محافظات الجمهورية واكتمال توريد كامل الكميات.

وتضمن التوجيه الوزاري فتح باب التوريد ابتداء من 1 وحتى 15 يوليو استثنائيا بمراكز التجميع في شونة صوامع الحسينية وشونة صوامع ههيا بمحافظة الشرقية وشونة مليحة وهنجر صومعة الحمرا بوادي النطرون في محافظة البحيرة، وشونة الحامول وهنجر مطوبس فى محافظة كفر الشيخ، وشونة مطحن أبو قرقاص وشونة مطاى المركزية فى محافظة المنيا، وشونة بنى سويف 1 في محافظة بنى سويف وشونة الشواشنة بمحافظة الفيوم.

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