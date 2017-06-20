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أرنولد شوارزنيجر: ترامب ليس أمريكا

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مصراوي Masrawy

أرنولد شوارزنيجر: ليس أمريكا

05:52 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

أرنولد شوارزنيجر: ترامب ليس أمريكا

أرنولد شوارزنيجر

فيينا - (د ب أ):

وجه حاكم ولاية كاليفورنيا السابق والممثل "الأمريكي-النمساوي" أرنولد شوارزنيجر مجددًا انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته تجاه البيئة.

وقال شوارزنيجر، 69 عامًا، الثلاثاء، خلال مؤتمر لحماية المناخ في قصر هوفبورج بالعاصمة النمساوية فيينا إن دونالد ترامب هو الذي خرج من اتفاقية باريس لحماية المناخ، وليست الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي يحمل اسم "قمة النمسا العالمية" يعقد في إطار مبادرة "مناطق العمل المناخي" التي أطلقها شوارزنيجر لحماية المناخ.

وقال شوارزنيجر أمام مئات الحضور إن ترامب ليس الولايات المتحدة، وأضاف: "لن يعيق رجل واحد تقدمنا. لن يعيد رجل واحد الطاقة القذرة المنتمية للماضي. لن ينتصر رجل واحد علينا".

يذكر أن ترامب أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من اتفاقية باريس لحماية المناخ التي تهدف إلى وقف انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتقليص ارتفاع درجة حرارة الأرض.

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