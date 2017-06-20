دعم مصر: حكومة الوفد وقعت اتفاقا مكتوبا في 1950 لإدارة "تيران وصنافير"

كتب - أحمد علي:

انتقد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، حزب الوفد بسبب موقفه الرافض حاليا لاتفاقية تيران وصنافير، وقال: أعتب على حزب لأنه كان في سدة الحكم في فترة الخمسينيات عندما وقع اتفاق مكتوب لإدارة مصر جزيرتي تيران وصنافير، والآن يأتي ليرفض الاتفاقية.

وأضاف في اجتماع مصغر بالمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء: عام 1950 شهد اتفاق بين السعودية ومصر بأن يتم إدارة جزيريتي تيران وصنافير من مصر، وذلك وفق اتفاق مكتوب، وكان الوفد هو الحزب الحاكم وقتها.

وردا على انتقاد عدم اللجوء للتحكيم في هذه القضية، قال السويدى:" الأمر محسوم، خاصة في ظل قرار رئيس الجمهورية 27 يناير 1990 والمودع بالأمم المتحدة"، ولو لجأنا للتحكيم موقف مصر سيكون سلبيًا، وستتسبب في أزمة وخلافات، وهذا كان السبب الرئيسي وراء دعوات التحكيم الدولي.

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