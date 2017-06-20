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تدابير أمنية بالمنيا تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم في "قضية الكرم"

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مصراوي Masrawy

تدابير أمنية بالمنيا تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم في "قضية الكرم"

05:37 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

فرضت سلطات أمن المنيا تدابير أمنية احترازية، بالتزامن مع نظر محكمة جنح مركز أبو قرقاص، اليوم الثلاثاء، دعوى الزنا المقامة من المدعي "نظير إسحق أحمد"، ضد طليقته وجاره القبطي، وهي الواقعة التي سرت بسببها شائعات بقرية الكرم في مركز أبو قرقاص، اشتعلت على خلفيتها فتنة، التي عرفت إعلاميا بفتنة "التعرية والسحل بالمنيا".

ويتهم المدعي طليقته وجاره القبطي "أشرف.ع"، بإقامة علاقة غير شرعية، بينما سبق إحالة المدعي للجنايات لاتهامه بالاشتراك مع والده وشقيقه بتعرية وسحل أم القبطي المتهم في واقعة الزنا.

كانت قرية "الكرم" بمركز أبو قرقاص، شهدت عمليات حرق وتعديات على عدد من منازل الأقباط بالقرية، مساء يوم 20 مايو 2016، على خلفية ذيوع شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة وشاب قبطي متزوج.

واتهمت سعاد ثابت، 69 سنة، ربة منزل، طليق السيدة المسلمة، وشقيقه، ووالدهم، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها، وحرق المنزل، وحررت محضرًا بهتك عرضها بعد خمسة أيام من الواقعة، بعدما تيقنت أن أمر التعدي عليها قد ذاع بين الأهالي، وأنها لن تنجح في إخفاء الأمر، وأثبتت تحريات أمنية صحة شكوى العجوز ووقوع التعرية ونزع ملابسها عنوة.

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