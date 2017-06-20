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بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شاطئ العجمي استعدادًا لموسم الصيف

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شاطئ العجمي استعدادًا لموسم الصيف

05:34 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، شاطئ الكيلو ٢١، للتأكد من جاهزية شواطئ العجمي، استعدادًا لاستقبال موسم الصيف.

وشدد على ضرورة مراجعة مصادر وعدادات الكهرباء والمياه، وإزالة أي مخالفات على الشواطئ، وعدم التهاون مع أي مخالف.

ووجه"سلطان"، بتركيب جميع "البلدورات" وأغطية البالوعات بالشوارع المطلة على الشواطئ، والاهتمام بدهان وتجميل الشوارع لاستقبال موسم الصيف، قائلًا " نحن في حاجة إلي المزيد من العمل للوصول بالخدمات إلي المستوي الذي يرغب فيه المواطن السكندري".

وأكد المحافظ، أن أعمال تطوير وتجميل الشواطئ تأتي فى إطار حرص المحافظة على شواطئها خاصة الشواطئ التى تمثل أهمية خاصة فى نفوس زائري المدينة.

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