المؤبد لـ4 إخوانيين في «التحريض على العنف» بالزقازيق

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كتب:- إسلام عبد الخالق

قضت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المؤبد، وبراءة 4 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة بمدينة بالزقازيق.

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تعود تفاصيل القضية رقم 7375 جنايات أول الزقازيق لسنة 2013، عندما أمرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإحالة المتهمين الـ8 من المنتمين لجماعة الإخوان بمدينة الزقازيق، إلى محكمة دائرة الإرهاب.

ووجهت النيابة، للمتهمين، تهم الانضمام للجماعة إرهابية، حيازة مطبوعات تحريضية، التحريض على العنف والتظاهر، إثارة الشغب وتنظيم مسيرات معادية للدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.