برلماني يطالب بإعادة النظر فى مسألة صناديق الخدمات مرة أخرى

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طالب النائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب، بإعادة النظر فى مسألة صناديق الخدمات مرة أخرى، خاصة انه تتحمل الانفاق على العديد من القطاعات منها اجور العاملين فى هيئة النظافة فى عدد من المحافظات.

وطالب عبد الواحد خلال كلمته ليوم بالجلسة العامة ، رئيس البرلمان بوضع شرائح للصناديق الخاصة على ان تراعى صناديق الخدمات.

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وكان الدكتور على عبد العال، نادى على النائب هشام عبد الواحد بعد تسجيل طلب الكلمة ولكن النائب لم يرد وبعد نداء رئيس البرلمان على نائب اخر قام "عبد الواحد" وقال: انا اللى هتكلم، وقال مازحا كنت نايم.