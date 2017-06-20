إصابة 3 أشخاص في حريق عقار بالمنيا

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اندلع حريق، داخل عقار بشارع البساتين في مدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وتم السيطرة عليه بعد أن تسبب في إصابة 3 من الأهالي.

تلقى مأمور مركز شرطة بني مزار، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل عقار بشارع البساتين، وبانتقال أجهزة الأمن وسيارات الدفاع المدني تم السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده للوحدات المجاورة، وتبين أنه تسبب في إصابة 3 من أهالي المنطقة.

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تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.