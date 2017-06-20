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اعتماد 4 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي بالقليوبية

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اعتماد 4 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي بالقليوبية اعتماد 4 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي بالقليوبية

التحرير

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أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عن أن حجم الاعتمادات لمشروعات المياه والصرف الصحي، 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2016- 2017.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، ومسؤولي شركة مياه القاهرة الكبرى وشمال القاهرة وشبرا الخيمة، لمناقشة خطة المحافظة لمشروعات المياه والصرف الصحي.

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وخلال الاجتماع تم الاتفاق على زيادة طاقة 2 محطة كومباكت بمدينة الخصوص إلى 90 ل/ث، وكذلك إنشاء محطة رفع على مساحة 1500 متر، واستكمال مشروع خط انحدار 800 مللي بنفس المدينة، وأيضا تقديم مشروع دعم خطوط شبكات المياه لمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، بجانب تدبير 10 ملايين جنيه بمعرفة الجهاز التنفيذي لتنفيذ خط ازدواجي بخط طرد مياه بمحطة شبين القناطر بعرب جهينة بطول 1200 متر.

وقال عشماوي إنه تم توصيل خدمة الصرف الصحي لـ80 قرية بالمحافظة بنسبة 40% من إجمالي القرى المحرومة من الصرف الصحي، وجاري استكمال المشروعات ليتم الانتهاء منها خلال عامين.

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التحرير

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