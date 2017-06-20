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ضبط مرتكبي واقعة «حرب الشوارع» في الشرقية

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ضبط مرتكبي واقعة «حرب الشوارع» في الشرقية ضبط مرتكبي واقعة «حرب الشوارع» في الشرقية

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كتب:- إسلام عبد الخالق

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على جميع أطراف واقعة التشاجر بالأسلحة النارية والبيضاء أمام المحلات التجارية بشارع خالد بن الوليد.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على كل من ظهرت صورته في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «حرب شوارع بين أهالي أبو كبير».

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وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشاجرة بدأت بقيام «أشرف م»، 22 عاما، نقاش، وشقيقه «هاني»، 17 عامًا، طالب بالمرحلة الثانوية العامة، بركن دراجتهم البخارية أمام محل «أحمد ش»، بائع ملابس بمدينة أبو كبير، ونجل عمه «أحمد ع»، 35 عاما.

أوضحت التحريات أن مشادة كلامية حدثت بين الشقيقين وصاحب المحل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير ونجل عمه على الشابين، واللذان استعانا فيما بعد بأصدقائهما وتعدوا على صاحب المحل ونجل عمه، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط كافة الأطراف والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبه، نفى اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، أن يكون المتهمين حاولوا التعدي على المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن الأمر عبارة عن مشاجرة ليس أكثر.

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