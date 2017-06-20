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علي عبدالعال يحيل عدد من مشاريع القوانين للجان المختصة

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علي عبدالعال يحيل عدد من مشاريع القوانين للجان المختصة علي عبدالعال يحيل عدد من مشاريع القوانين للجان المختصة

التحرير

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أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من والنواب إلى اللجان المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.

وشملت مشاريع القوانين، مشروعًا مقدمًا من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى، حيث قرر عبد العال إحالة المشروع إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي "الإدارة المحلية" و"الخطة والموازنة".

كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروعا آخر مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و59 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. 

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وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و59 نائبا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادي لتولي الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ60 والذين تصرف رواتبهم من موازنة الدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة "القوى العاملة" و"الخطة والموازنة".

كما قرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

 

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