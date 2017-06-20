الداخلية تكشف ملابسات مقتل 3 من عناصر "حسم" بالإسكندرية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل 3 عناصر من لجان "الحراك المسلح" في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باختباء مجموعة من قيادات حركة "حسم" - الجناح المسلح لجماعة الإخوان - بإحدى الشقق بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وعقب استئذان نيابة أمن الدولة، تم توجيه مأمورية إلى مقر اختباء المتهمين، ومع اقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، مما أسفر عن مصرع 3 من العناصر المنتمية للحركة، هم: عبدالظاهر سعيد ياسين، صيدلي، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين رقمى 81/2015 إدارى قسم شرطة دمنهور "تفجير عبوة ناسفة بخط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية"، و"تفجير عبوة ناسفة بخط مياة الشرب بقرية أبو حمص"، وصبري محمد سعيد صباح خليل، صاحب مستودع أسمنت وحديد، هارب من حكم بالسجن المؤبد "غيابيا" بقضية (عمليات نوعية)، و أحمد أحمد محمد محمد أبو راشد مأمور ضرائب، عُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة، ووسائل إعاشة.

يُشار إلى أن المتهمين من أبرز كوادر حركة حسم الإخوانية الإرهابية السابق اضطلاعهم بدور بارز لصالحها خلال الفترة الماضية، ارتكز على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي ( الأسلحة المختلفة – العبوات الناسفة) لعناصر الحركة لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، كما أن ثلاثتهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 420 / 2017 حصر أمن دولة عليا ( الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) .

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