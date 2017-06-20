الرئيس الألماني: جيشنا يستحق الثقة
الرئيس الألماني: جيشنا يستحق الثقة
05:25 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
برلين - (د ب أ):
ساند الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جنود الجيش الألماني بشكل واضح خلال زيارته الرسمية، الثلاثاء، إلى مقر قيادة عمليات الجيش في منطقة جلتوف بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية.
وأكد شتاينماير أن الجيش الألماني يحتاج لدعم المجتمع وثقته، وقال: "لدي هذه الثقة، والجيش الألماني يستحقها".
يذكر أن واقعة ضابط يميني متشدد يشتبه في انتمائه للإرهاب واتهامات بممارسات غير إنسانية في كثير من الثكنات أثارت جدلاً حول الجيش الألماني مؤخرًا.
جدير بالذكر أنه تم استقبال شتاينماير بمراسم عسكرية لدى زيارته اليوم.
وقال الرئيس الألماني إنه اختار مركز العمليات لزيارته الرسمية؛ لأن يتم تمثيل جميع قوات الجيش الألماني به.
وتم اطلاع شتاينماير على مركز العمليات الذي يتم بداخله التحكم في مهام الجيش الألماني حاليا في أفغانستان أو العراق أو مالي أيضًا.
وفي المكان المجهز بأحدث تقنيات الحاسب الآلي يتم الاستعانة على مدار الساعة تقريبًا وفي كل أيام العام بثمانية جنود من أجل القيام برد فعل على الأحداث الراهنة وكي يتسنى لهم دعم نحو أربعة آلاف جندي في الخارج حاليًا.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
انتهاء هجوم لطالبان على مجمع للشرطة الأفغانية
-
مقتل 5 على الأقل في اقتحام طالبان مجمعًا للشرطة جنوب شرق أفغانستان
-
اختفاء دبلوماسيين باكستانيين اثنين في أفغانستان
-
حول العالم في 24ساعة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات الثلاثاء "الإفريقي"رياضة
-
التعليم: بدء الدراسة في 40 مدرسة مصرية يابانية العام المقبلأخبار
-
غادة والي: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيه وأقصىأخبار
-
بالصور.. 10 محطات فارقة في أزمة العقار المائل بالإسكندريةأخبار
-
مصرع فتاة وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط مصعد بعقار في رمسيسأخبار
-
نشطاء عن محمود حميدة في "مقلب رامز": "برنس في نفسه"فنون