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الرئيس الألماني: جيشنا يستحق الثقة

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني: جيشنا يستحق الثقة

05:25 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

الرئيس الألماني: جيشنا يستحق الثقة

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ):

ساند الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جنود الجيش الألماني بشكل واضح خلال زيارته الرسمية، الثلاثاء، إلى مقر قيادة عمليات الجيش في منطقة جلتوف بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية.

وأكد شتاينماير أن الجيش الألماني يحتاج لدعم المجتمع وثقته، وقال: "لدي هذه الثقة، والجيش الألماني يستحقها".

يذكر أن واقعة ضابط يميني متشدد يشتبه في انتمائه للإرهاب واتهامات بممارسات غير إنسانية في كثير من الثكنات أثارت جدلاً حول الجيش الألماني مؤخرًا.

جدير بالذكر أنه تم استقبال شتاينماير بمراسم عسكرية لدى زيارته اليوم.

وقال الرئيس الألماني إنه اختار مركز العمليات لزيارته الرسمية؛ لأن يتم تمثيل جميع قوات الجيش الألماني به.

وتم اطلاع شتاينماير على مركز العمليات الذي يتم بداخله التحكم في مهام الجيش الألماني حاليا في أفغانستان أو العراق أو مالي أيضًا.

وفي المكان المجهز بأحدث تقنيات الحاسب الآلي يتم الاستعانة على مدار الساعة تقريبًا وفي كل أيام العام بثمانية جنود من أجل القيام برد فعل على الأحداث الراهنة وكي يتسنى لهم دعم نحو أربعة آلاف جندي في الخارج حاليًا.

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