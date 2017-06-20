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بدء بناء أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ ربع قرن

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مصراوي Masrawy

بدء بناء أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ ربع قرن

05:18 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

بدء بناء أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ ربع قرن

ارشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

بدأ، الثلاثاء، بناء أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ 25 عامًا، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته هي الأفضل بالنسبة للمستوطنات على الاطلاق.

ويمثل توسيع المستوطنات الحالية على الضفة الغربية – والتي احتلتها إسرائيل عام 1967- نقطة خلاف رئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ووفقا لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، فسوف تكون المستوطنة الجديدة هي الأولى الرسمية منذ عام 1991.

وقال نتنياهو: "بعد أعوام يشرفني أن أكون أول رئيس وزراء يبني مستوطنة في يهودا والسامرة بالضفة الغربية.. لم تكن هناك ولن تكون هناك أبدًا، حكومة للمستوطنات أفضل من حكومتنا".

ومن المقرر أن تأوي المستوطنة الجديدة سكان مستوطنة عمونا في الضفة الغربية بعد أن تم هدمها في فبراير الماضي.

ولاقت الخطة إدانات في مارس الماضي على الصعيد المحلي والدولي، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "خيبة الأمل والانزعاج".

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