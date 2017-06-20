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ألمانيا تمول برنامج أممي لتدريب اللاجئين السوريين على الزراعة

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تمول برنامج أممي لتدريب اللاجئين السوريين على الزراعة

05:12 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

ألمانيا تمول برنامج أممي لتدريب اللاجئين السوريين على الزراعة

ارشيفية

روما - (د ب أ):

فى إطار برنامج تابع للأمم المتحدة تموله ألمانيا، وتبلغ تكلفته 1.6 مليون يورو؛ يتم تدريب آلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في المناطق الكردية بشمال العراق للعمل كمزارعين أو في مجال تربية النحل.

وجاء في بيان لمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الثلاثاء، أنه تم إعطاء نحو 2400 شخص من 150 قرية 9600 من الدجاج و 80 طنًا من العلف إلى جانب مستلزمات تربية الدواجن، وذلك خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وأضاف البيان: "سوف يتلقى 2400 شخص آخرون تدريبًا ومستلزمات خاصة بتربية النحل لإنتاج العسل وأجهزة خاصة بمنتجات الألبان والفاكهة لإنتاج مجموعة من منتجات الألبان ومربات الفواكهة والفاكهة المجففة لبيعها".

وذكرت "الفاو" أنه سوف يتم تعليم 3000 لاجئ آخرين في مخيمات في محافظتي أربيل ودهوك زراعة الطماطم والخيار في الصوب الزجاجية، وسوف يمكن الدخل الناتج من بيع الخضروات اللاجئين من شراء المزيد من الطعام والضروريات الأخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك 240 ألف لاجئ سوري في العراق، جميعهم تقريبًا يعيشون في المنطقة الشمالية.

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