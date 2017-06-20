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ضبط المشاركين في فيديو "حرب شوارع بين أهالي أبو كبير"

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مصراوي Masrawy

ضبط المشاركين في "حرب شوارع بين أهالي أبو كبير"

05:08 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

ضبط المشاركين في فيديو حرب شوارع بين أهالي أبو كبي

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، المتهمين بتبادل إطلاق النيران والضرب بالأسلحة البيضاء في مشاجرة أمام المحلات التجارية بشارع خالد ابن الوليد، التابع لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كل من ظهروا في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاص بمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أمام المحلات التجارية بدائرة مركز أبو كبير.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام كل من: "أشرف.م.ع" 22 سنة، نقاش، وشقيقه "هاني" 17 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية العامة، بركن دراجتهم البخارية أمام محل المدعو "أحمد.ش.أ.ع" بائع ملابس بمدينة أبو كبير، ونجل عمه "أحمد.ع.م" 35 سنة، حدثت مشادة بين الشقيقين وصاحب المحل، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير ونجل عمه على الشابين.

وأشارت التحريات، إلى أن الشابين، فور التعدي عليهما، استعانا بأصحابهما وتعديا على صاحب المحل ونجل عمه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط كافة الأطراف والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبه، نفى اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، أن يكون المتهمان حاولا التعدي على المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن الأمر عبارة عن مشاجرة ليس أكثر.

كان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا، أمس الاثنين، فيديو لتبادل إطلاق النيران والضرب بالأسلحة البيضاء، أمام محلات تجارية في شارع خالد ابن الوليد، التابع لدائرة مركز أبو كبير.

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