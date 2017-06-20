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رئيس لجنة التظلمات: حكم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة واجب النفاذ

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رئيس لجنة التظلمات: حكم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة واجب النفاذ رئيس لجنة التظلمات: حكم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة واجب النفاذ

التحرير

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أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية، أن اللجنة لابد أن تصدر قرارًا بإعادة مباراة والمقاصة، في الجولة ال22 للدوري حتى لايتعارض مع حكم القضاء.

وقال الشوربجي في تصريحات خاصة لـ «التحرير»: "قرار لجنة التظلمات لو خالف حكم المحكمة سيعرض الزمالك للإيقاف، والنشاط الرياضي في للتجميد".

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وأكد رئيس لجنة التظلمات إن حكم محكمة القضاء الإداري بشأن إعادة المباراة واجب النفاذ

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت، القرار النهائي بشأن الدعوى القضائية التي أقامها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة وحملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية بقبول الدعوة وإعادة المباراة.

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التحرير

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