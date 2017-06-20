عبدالغني عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة: «ايه العك اللي احنا فيه ده ؟!»

التحرير

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أعرب مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن استيائه البالغ من صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بإعادة لقاء الزمالك والمقاصة بالجولة الـ 22 للدوري.

قال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ"التحرير": " كيف يصدرحكم بهذه السرعة في أزمة لقاء الزمالك والمقاصة، رغم أن هناك قضايا أخرى للغلابة تظل في المحاكم لسنوات طويلة".

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وتابع قائلا: "ايه العك اللي احنا فيه ده ؟! احنا رايحين بالكرة المصرية على فين ؟!.. بقى ده اسمه كلام ؟!"

الجدير بالذكر أن الثنائي مجدي عبدالغني وأحمد مجاهد، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، طالبا بإحالة ملف مباراة الزمالك والمقاصة للفيفا، إلا أن المجلس رفض هذا الاقتراح حتى لاتحدث أمات جديدة للكةر المصرية.