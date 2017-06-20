المقاصة: ننتظر قرار الجبلاية في أزمة مباراة الزمالك

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أكد مسؤلي مصر المقاصة أن صدور قرار قضائي بإعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة هي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة العالمية

وقال وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة في تصريحات خاصة: " بالطبع نحن في صدمة من القرار، وفي نفس الوقت لا نستطيع التعليق علي أحكام القضاء، لكن أليس ما حدث يعد تدخل حكومي في لعبة كرة القدم وهو ما يخالف لوائح الفيفا"

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وأضاف هويدي: " لن تستطيع أن بنفس الفعل ونلجأ للقضاء كرد فعل لأننا بذلك نضع أنفسنا خارج منظومة كرة القدم ، ولكن لا نعرف كيف نحمي حقوقنا وندافع عنها في ظل هذه الأجواء".

وأكمل: " سننتظر ما يفعله ويقرره اتحاد الكرة، المسألة الآن تخصه هو أكثر منا، وهل سيقبل بما حدث وينفذ قرار إعادة المباراة أم سيكون له رأي أخر؟!".