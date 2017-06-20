أخبار عاجلة

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا -
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو) -
المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري -
عمرو جمال يطلب تقرير «الرباط الصليبي» قبل انضمامه لبيدفيست -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية -
خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية -
مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا -
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات -
سحر نصر: قانون الاستثمار يقضي على البيروقراطية -
وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

المقاصة: ننتظر قرار الجبلاية في أزمة مباراة الزمالك

Google+ Print
المقاصة: ننتظر قرار الجبلاية في أزمة مباراة الزمالك المقاصة: ننتظر قرار الجبلاية في أزمة مباراة الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد مسؤلي المقاصة أن صدور قرار قضائي بإعادة مباراة ومصر للمقاصة هي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة العالمية

وقال وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة في تصريحات خاصة: " بالطبع نحن في صدمة من القرار، وفي نفس الوقت لا نستطيع التعليق علي أحكام القضاء، لكن أليس ما حدث يعد تدخل حكومي في لعبة كرة القدم وهو ما يخالف لوائح الفيفا"

شاهد أيضا

وأضاف هويدي: " لن تستطيع أن بنفس الفعل ونلجأ للقضاء كرد فعل لأننا بذلك نضع أنفسنا خارج منظومة كرة القدم ، ولكن لا نعرف كيف نحمي حقوقنا وندافع عنها في ظل هذه الأجواء".

وأكمل: " سننتظر ما يفعله ويقرره اتحاد الكرة، المسألة الآن تخصه هو أكثر منا، وهل سيقبل بما حدث وينفذ قرار إعادة المباراة أم سيكون له رأي أخر؟!".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر