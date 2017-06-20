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هل لعبة سبينر ضارة على الأطفال؟

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مصراوي Masrawy

هل لعبة سبينر ضارة على الأطفال؟

04:40 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

هل لعبة سبينر ضارة على الأطفال؟

هل لعبة سبينر ضارة على الأطفال؟

 كتب - هشام عواض:

 

ذكرت مصلحة المستهلك في ألمانيا، عن وجود نية لإعدام ما يقدر بـ 35 طنًا من لعبة سبينر fidget spinners الشهيرة.

وذلك بعد أن اعتبرت "غير آمنة"، وصودرت هذه الألعاب في جمارك مطار فرانكفورت وكانت قادمة من الصين، وكان من المقرر أن يتم بيعها إلى المحلات التجارية، بحسب ما ذكرته "العربية".

وقال مكتب الجمارك المركزي: "برغم أنها وزعت في جميع القارة الأوروبية، إلا انها نماذج غير آمنة، يمكن أن تفك أزرارها الدوارة بسهولة ويتم ابتلاعها بواسطة الأطفال الصغار".

وطبقًا لما ذكره موظفو مصلحة الجمارك المركزية يوم الجمعة، فإنها أيضًا تفتقد لعلامة CE المطلوبة لحماية المستهلكين، حيث لم تتوفر في هذه الشحنات.

وقال الموظف كريستين ستري، إن هناك 35 طنًا من هذه اللعبة "غير آمنة"، تمت مصادرتها في شهر واحد فقط.

يذكر أنه في الشهر الماضي، خضعت فتاة أميركية صغيرة لإجراء عملية جراحية بعد أن ابتلعت الدوار الصغير من اللعبة، وقد أظهرتها أشعة الليزر في المريء وتم استخراجها بواسطة الأطباء عبر الجراحة.

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