أخبار عاجلة

جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة -
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر -
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير" -
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج -
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل -
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم -
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات -
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج -
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية -
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

أحدها مُنع عرضه في مصر وآخر «إسرائيلي».. «السادات» في 3 أعمال فنية عالمية

Google+ Print
أحدها مُنع عرضه في مصر وآخر «إسرائيلي».. «السادات» في 3 أعمال فنية عالمية أحدها مُنع عرضه في مصر وآخر «إسرائيلي».. «السادات» في 3 أعمال فنية عالمية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تبقى "الكاريزما" التي تمتع بها الرئيس الراحل أنور السادات سر استمرار تجسيد شخصيته في الأعمال الفنية حتى الآن، ومن المفارقة أن "السادات" عاش يتمنى حلم التمثيل قبل دخول الكلية الحربية، كما أوضح الكاتب محمد حسنين هيكل في كتابه "خريف الغضب"، ولكن يشاء القدر أن يتحول تجسيد شخصيته إلى حلم يراود الكثير من الممثلين، كأنه عاش بطلًا في فيلم واقعي، تهافت المخرجون على وضع اللمسات الفنية له بعد اغتياله في السادس من أكتوبر 1981، وبهذا اكتمل السياق الدراماتيكي لهذه الشخصية المثيرة للجدل، التي أعلن اليوم الممثل الإسرائيلي "ساسون جاباي" تجسيدها في فيلم من إنتاج هوليوود، والمأخوذ عن كتاب نُشر بالعبرية تحت عنوان "الملاك".

بحث_عن_محمد_أنور_السادات

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" 3 أعمال فنية عالمية تناولت شخصية الرئيس الراحل، محمد أنور السادات.

كامب ديفيد

352

حينما تقرر إنتاج مسرحية بعنوان "كامب ديفيد" على مسرح "أرينا" بواشنطن قبل 4 أعوام، لم يجد المخرج خيرا من الفنان خالد النبوي، لتجسيد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في المسرحية، خاصة مع الحاجة إلى ممثل عربي لتجسيد الدور، وبالفعل استطاع الفنان العالمي استحضار روح "السادات" -على حد قوله- ببراعة متناهية من حيث الصوت والحركات وحتى الضحكة، لدرجة أنه حظي بثناء واستحسان السيدة جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل، التي تمت دعوتها لحضور العرض الخاص، واستدعاؤها إلى خشبة المسرح بعد انتهاء العرض.

 والمسرحية لا تقدم حياة "السادات" كما قدمها فيلم "أيام السادات" بطولة الراحل أحمد زكي، لكنها تحكي عن تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، التي شارك في بطولتها الممثل "ريتشارد توماس"، الذي جسد شخصية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والممثل "رون ريفكين" الذي قام بدور رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "مناحيم بيجن"، وبهذا يصبح "النبوي" أول ممثل عربي يجسد شخصية "السادات" في عمل أجنبي.

شاهد أيضا

سادات

hqdefault

في عام 1983 تم إنتاج أول فيلم سينمائي أمريكي عن الرئيس الراحل أنور السادات، والذي جسد شخصيته الممثل "لويس جوست جونيور"، وهو الفيلم الذي طلبت السلطات من وزارة الإعلام منع عرضه في السينما ومنع توزيع الأشرطة في شوارع القاهرة وغيرها من المدن الرئيسية، والسبب هو احتواؤه على العديد من المغالطات التاريخية، وأخطاء تمثيلية من الفنانين الأمريكيين.

وتبدأ قصة الفيلم بقيام صديق أنور السادات بقتل أحد وزراء الملك الفاروق، وبعد تولي الضباط الأحرار حكم ، يلقي السادات كلمته بإنهاء الاستعمار الإنجليزي وانتهاء الحكم الملكي، مع اقتباس الفيلم لبعض اللقطات عن القوات الجوية، ومن ثم يتجه "السادات" إلي إسرائيل ليقابل صديقه "مناحم بيجن"؛ وذلك لغرض إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي واستعادة سيناء للجيش المصري، وينتهي الفيلم بحادثة المنصة في 6 أكتوبر سنة 1981.

إعدام فرعون

يعد ذلك من أخطر الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها عن حادثة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك في عام 2008 داخل إيران، والذي يدين سياسات الرئيس الراحل، ويؤيد عملية الاغتيال، لذا تعرض لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام والصحف المصرية والسينمائيين والفنانين المصريين.

وقد أجريت تحقيقات في إيران حول الفيلم، وجاءت نتائج التحقيق لتؤكد بأن الفيلم لم يكن من إنتاج إيراني في الأساس، بل إنه مأخوذ من فيلم وثائقي أنتجته وأذاعته قناة الجزيرة القطرية، وقد أدان الفيلم كلا من وزارة الخارجية ومجلسي الشعب والشوري وأصدروا بيانات تؤكد أن إنتاج فيلم يسيء إلي مصر وزعمائها يعد تصرفًا غير مسئول، ويتنافي تمامًا مع أبسط القواعد الدبلوماسية وحسن الجوار والعرف الدولي، كما عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اجتماعًا طارئًا لبحث مسألة الفيلم، وقد صدر عنه بيان يوم الاثنين 14 يوليو 2008 جاء فيه وصفًا لمن أنتجوا الفيلم بأنهم: "فئة ضالة مضلة من إيران أنتجت فيلمًا قبيحًا فيه إساءات بالغة عن الرئيس الشهيد محمد أنور السادات، وفيه تمجيد للذين اغتالوه خيانة وغدرًا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر