أحدها مُنع عرضه في مصر وآخر «إسرائيلي».. «السادات» في 3 أعمال فنية عالمية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تبقى "الكاريزما" التي تمتع بها الرئيس الراحل أنور السادات سر استمرار تجسيد شخصيته في الأعمال الفنية حتى الآن، ومن المفارقة أن "السادات" عاش يتمنى حلم التمثيل قبل دخول الكلية الحربية، كما أوضح الكاتب محمد حسنين هيكل في كتابه "خريف الغضب"، ولكن يشاء القدر أن يتحول تجسيد شخصيته إلى حلم يراود الكثير من الممثلين، كأنه عاش بطلًا في فيلم واقعي، تهافت المخرجون على وضع اللمسات الفنية له بعد اغتياله في السادس من أكتوبر 1981، وبهذا اكتمل السياق الدراماتيكي لهذه الشخصية المثيرة للجدل، التي أعلن اليوم الممثل الإسرائيلي "ساسون جاباي" تجسيدها في فيلم من إنتاج هوليوود، والمأخوذ عن كتاب نُشر بالعبرية تحت عنوان "الملاك".

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" 3 أعمال فنية عالمية تناولت شخصية الرئيس الراحل، محمد أنور السادات.

كامب ديفيد

حينما تقرر إنتاج مسرحية بعنوان "كامب ديفيد" على مسرح "أرينا" بواشنطن قبل 4 أعوام، لم يجد المخرج خيرا من الفنان خالد النبوي، لتجسيد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في المسرحية، خاصة مع الحاجة إلى ممثل عربي لتجسيد الدور، وبالفعل استطاع الفنان العالمي استحضار روح "السادات" -على حد قوله- ببراعة متناهية من حيث الصوت والحركات وحتى الضحكة، لدرجة أنه حظي بثناء واستحسان السيدة جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل، التي تمت دعوتها لحضور العرض الخاص، واستدعاؤها إلى خشبة المسرح بعد انتهاء العرض.

والمسرحية لا تقدم حياة "السادات" كما قدمها فيلم "أيام السادات" بطولة الراحل أحمد زكي، لكنها تحكي عن تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت توقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، التي شارك في بطولتها الممثل "ريتشارد توماس"، الذي جسد شخصية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والممثل "رون ريفكين" الذي قام بدور رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "مناحيم بيجن"، وبهذا يصبح "النبوي" أول ممثل عربي يجسد شخصية "السادات" في عمل أجنبي.

شاهد أيضا

سادات

في عام 1983 تم إنتاج أول فيلم سينمائي أمريكي عن الرئيس الراحل أنور السادات، والذي جسد شخصيته الممثل "لويس جوست جونيور"، وهو الفيلم الذي طلبت السلطات من وزارة الإعلام منع عرضه في السينما ومنع توزيع الأشرطة في شوارع القاهرة وغيرها من المدن الرئيسية، والسبب هو احتواؤه على العديد من المغالطات التاريخية، وأخطاء تمثيلية من الفنانين الأمريكيين.

وتبدأ قصة الفيلم بقيام صديق أنور السادات بقتل أحد وزراء الملك الفاروق، وبعد تولي الضباط الأحرار حكم مصر، يلقي السادات كلمته بإنهاء الاستعمار الإنجليزي وانتهاء الحكم الملكي، مع اقتباس الفيلم لبعض اللقطات عن القوات الجوية، ومن ثم يتجه "السادات" إلي إسرائيل ليقابل صديقه "مناحم بيجن"؛ وذلك لغرض إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي واستعادة سيناء للجيش المصري، وينتهي الفيلم بحادثة المنصة في 6 أكتوبر سنة 1981.

إعدام فرعون

يعد ذلك من أخطر الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها عن حادثة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك في عام 2008 داخل إيران، والذي يدين سياسات الرئيس الراحل، ويؤيد عملية الاغتيال، لذا تعرض لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام والصحف المصرية والسينمائيين والفنانين المصريين.

وقد أجريت تحقيقات في إيران حول الفيلم، وجاءت نتائج التحقيق لتؤكد بأن الفيلم لم يكن من إنتاج إيراني في الأساس، بل إنه مأخوذ من فيلم وثائقي أنتجته وأذاعته قناة الجزيرة القطرية، وقد أدان الفيلم كلا من وزارة الخارجية ومجلسي الشعب والشوري وأصدروا بيانات تؤكد أن إنتاج فيلم يسيء إلي مصر وزعمائها يعد تصرفًا غير مسئول، ويتنافي تمامًا مع أبسط القواعد الدبلوماسية وحسن الجوار والعرف الدولي، كما عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اجتماعًا طارئًا لبحث مسألة الفيلم، وقد صدر عنه بيان يوم الاثنين 14 يوليو 2008 جاء فيه وصفًا لمن أنتجوا الفيلم بأنهم: "فئة ضالة مضلة من إيران أنتجت فيلمًا قبيحًا فيه إساءات بالغة عن الرئيس الشهيد محمد أنور السادات، وفيه تمجيد للذين اغتالوه خيانة وغدرًا".