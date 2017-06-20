محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا لإجراء اختبارات الطبية في ليفربول
محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا لإجراء اختبارات الطبية في ليفربول
04:30 م الثلاثاء 20 يونيو 2017
محمد صلاح لاعب المنتخب القومي لكرة القدم
كتب- طه عبيد:
غادر محمد صلاح لاعب المنتخب القومي لكرة القدم وفريق نادي روما الإيطالي، مطار القاهرة متجها إلى لندن ومنها إلى مدينة ليفربول الإنجليزية لإجراء الاختبارات الطبية بالنادى الانجليزي، تمهيدا لانتقاله إلى ليفربول.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه تم إنهاء إجراءات سفره من صالة الخدمة المميزة -مدفوعة الأجر-، ورفض صلاح التحدث مع الصحفيين والإعلاميين قبل السفر.
وطلب صلاح، من أمن المطار منع تصويره أثناء سفره إلى مطار هيثرو على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى لندن، وظل جالس منفردا مرتديا "جاكت" أسود ونظارة سوداء حتى لا يتعرف عليه الركاب.
يذكر أن صفقة انتقال محمد صلاح من روما إلى النادي الانجليزي من المتوقع أن تكون واحدة من اضخم الصفقات هذا العام والصفقات الانتقالية التي شهدها النادي الإيطالي في تاريخه.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مجلس حكماء المسلمين: دهس مصلين قرب مسجد بلندن يتنافي مع كل الشرائع
-
حدث ليلًا: دهس مصلين أمام مسجد بلندن وزوارق مسلحة تهاجم حقل نفط سعودي
-
الأزهر يدين عمليتي الدهس والطعن الإرهابيتين في لندن
-
البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد زيارات رعوية لعدد من الدول
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
فرحة قتلتها لعبة.. سر "اللفة الخامسة" في سقوط شاب بـ "ملاهي المهندسين"أخبار
-
مشاجرة بالخرطوش والزجاجات الفارغة في حدائق الأهرامأخبار
-
التعليم: بدء الدراسة في 40 مدرسة مصرية يابانية العام المقبلأخبار
-
غادة والي: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيه وأقصىأخبار
-
في أمريكا.. قصة فتاة مصرية اغتالها شاب بعد صلاة القيامأخبار
-
رئيس الوزراء: الحكومة تعكف على تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة المعاشاتأخبار