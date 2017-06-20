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محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا لإجراء اختبارات الطبية في ليفربول

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مصراوي Masrawy

محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا لإجراء اختبارات الطبية في ليفربول

04:30 م الثلاثاء 20 يونيو 2017

محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا لإجراء اختبارات الطبية في ليفربول

محمد صلاح لاعب القومي لكرة القدم

كتب- طه عبيد:

غادر محمد صلاح لاعب المنتخب القومي لكرة القدم وفريق نادي روما الإيطالي، مطار القاهرة متجها إلى لندن ومنها إلى مدينة ليفربول الإنجليزية لإجراء الاختبارات الطبية بالنادى الانجليزي، تمهيدا لانتقاله إلى ليفربول.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه تم إنهاء إجراءات سفره من صالة الخدمة المميزة -مدفوعة الأجر-، ورفض صلاح التحدث مع الصحفيين والإعلاميين قبل السفر.

وطلب صلاح، من أمن المطار منع تصويره أثناء سفره إلى مطار هيثرو على رحلة للطيران المتجهة إلى لندن، وظل جالس منفردا مرتديا "جاكت" أسود ونظارة سوداء حتى لا يتعرف عليه الركاب.

يذكر أن صفقة انتقال محمد صلاح من روما إلى النادي الانجليزي من المتوقع أن تكون واحدة من اضخم الصفقات هذا العام والصفقات الانتقالية التي شهدها النادي الإيطالي في تاريخه.

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