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«السويدي»: نرفض تخويننا واتهامنا بالعمالة.. وهذا نهج الجماعات الإرهابية

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«السويدي»: نرفض تخويننا واتهامنا بالعمالة.. وهذا نهج الجماعات الإرهابية «السويدي»: نرفض تخويننا واتهامنا بالعمالة.. وهذا نهج الجماعات الإرهابية

التحرير

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أكد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم بمجلس النواب، أن موقف الائتلاف من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نابع من احترام مصر لاتفاقياتها الدولية، لافتًا إلى أن الفترة التي يعيشها البرلمان هي الأصعب في الوقت الراهن بسبب الاتهامات المتبادلة والتخوين بين الأطراف.

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وأضاف السويدي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الائتلاف يرفض تماما التخوين والاتهامات بالعمالة، مؤكدا أن ذلك هو نهج الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنه مهما كانت تضحيات البرلمان في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر، إلا أنها لن تصل إلى تضحيات الجيش والشرطة لأنهم يقدمون شهداء بشكل يومي.

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التحرير

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