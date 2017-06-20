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«دفاع البرلمان» يناقش استراتيجية الدولة في مكافحة الفساد

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«دفاع البرلمان» يناقش استراتيجية الدولة في مكافحة الفساد «دفاع البرلمان» يناقش استراتيجية الدولة في مكافحة الفساد

التحرير

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عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعها اليوم برئاسة وكيل اللجنة اللواء يحي كدوانى، لمناقشة إستراتيجية الدوله  لمكافحة الفساد بأنواعه المالي والاداري والسياسي، وتم عرض جهود اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بشان تحديث التشريعات القائمة والداعمة لمواجهة هذه الجرائم  على النحو التالى: 

- تعديل  نصوص بعض مواد قانون العقوبات  بهدف تجريم رشوة او عرض رشوة او الوساطة فى رشوة موظف عمومى الأجنبي كنوع جديد من الجرائم وذلك من خلال اضافة مادتين جديدتين برقمى 106مكرر ب ، 106مكرر ج.

- تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 105 لسنه 1950 بهدف تحقيق العداله الناجزة. 

- تعديل قانون اجراءات  الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنه 1959 لاختصار الاجراءات وتحقيق الردع العام والخاص والعدالة الناجزة. 

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- الاكتفاء بالتشريعات الساريه بشان قوانين حماية المنافسة ونع الممارسات الاحتكارية، وقانون مكافحة غسيل الاموال وقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون مكافحة الارهاب وتنظيم الكيانات الارهابية.

- شرح لاجراءات التشريعية التى لم يتم الانتهاء  منها فيما يتعلق بتعديل بعض احكام قانون تعارض المصالح رقم 106 لنة 2013 لوجود شبه عوار دستورى وايضا قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء لدراسة ابعادة التنفيذية والمالية والقانونية ومسئولية الشخص الاعتبارى. 

وتم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة اليوم على استكمال المشاورات لدعم الجهود الرامية الى مكافحة جرائم الفساد وتحقيق الالتزامات العربية اذاء اتفاقية الامم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

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التحرير

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